Aree interne e ricostruzione, il commissario Castelli a Cugnoli e Popoli raccoglie le istanze dei sindaci: "Abruzzo pronto a ripartire"

“Bisogna ringraziare il Governo Meloni che ha voluto imprimere un notevole cambio di passo nella gestione della ricostruzione delle aree interne colpite dal sisma, e bisogna riconoscere che questo territorio c’è ed è pronto a ripartire da se stesso”. Queste le parole del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli (FdI) che ha fatto tappa a Cugnoli e Popoli per parlare di finanziamenti e rilancio delle aree interne anche grazie al Pnc, il Piano nazionale complementare.

“Negli anni – ha aggiunto - sono stati messi a disposizione, in più riprese, 615 milioni di euro per la rigenerazione sicuro economica dei crateri 2009-2016 mentre le richieste che sono pervenute sono quasi il triplo di questa cifra, per questo il dovere che abbiamo nei confronti di aziende e famiglie è prima di tutto la presenza, non lasciare sola questa terra che ha delle caratteristiche che vanno solo riattivate, perché in quanto a capacità e determinazione non è seconda a nessuno. Il documento 'Next Appennino' vuole avere, ed avrà, proprio questa funzione – ha concluso -: essere il punto di partenza che torni a far splendere l’Abruzzo e tutte le aree appenniniche colpite dal sisma”.

I due incontri sono stati organizzati dal deputato abruzzese Guerino Testa con il presidente della Regione Marco Marsilio che ha partecipato ad entrambi gli appuntamenti. A Cugnoli ha incontrato i sindaci dell'Area omogenea 5 del cratere sismico coordinati dal primo cittadino di Pizzoli Gianni Anastasio. L'occasione per lui per complimentarsi per la “straordinaria collaborazione emersa tra le istituzioni del territorio e gli uffici speciali per la ricostruzione. Con il commissario Castelli – ha detto – stiamo raccogliendo le problematiche legate alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato al fine di individuare le soluzioni migliori per aiutare e sostenere i comuni. Un ulteriore elemento è la legge sulla ricostruzione, che mira a semplificare l’iter amministrativo. Un altro tema importante su cui il governo nazionale è a lavoro, è il superbonus destinato al recupero degli immobili presenti nei comuni del cratere sismico: ci saranno novità positive – ha assicurato -. Con il commissario Castelli siamo impegnati a superare ogni tipo di ostacolo e garantire risorse finanziarie adeguate per completare l’opera di ricostruzione”.

All'appuntamento erano presenti anche i direttori degli uffici speciali, Raffaele Fico e Vincenzo Rivera e il sindaco Lanfranco Chiola. Quindi la tappa a Popoli dove il presidente della Regione ha parlato del progetto di rilancio delle terme finanziato dal Piano nazionale complementare alla presenza del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il direttore della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il sindaco Dino Santoro e l’amministratore unico “Terme di Popoli” Benigno D’Orazio.