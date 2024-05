Via alla ricostruzione del ponte sul torrente Mirabello distrutto da un'esondazione: unisce Penne a Montebello di Bertona

Partito il cantiere per la ricostruzione del ponte sul torrente Mirabello che unisce Penne a Montebello di Bertona. Lo annuncia il sindaco di Penne Gilberto Petrucci ricordando che il ponte era andato distrutto in pochi minuti l'anno scorso quando per le forti piogge.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un ponte importante soprattutto per chi vive nella frazione di Colle San Giovanni con i cittadini costretti a effettuare un percorso ben più lungo per raggiungere la città vestina.

"In poco tempo siamo riusciti a individuare le risorse economiche, realizzare la progettazione e appaltare i lavori", sottolinea Petrucci ringraziando "i tecnici del genio civile di Pescara e l'ufficio tecnico comunale per aver collaborato alla realizzazione dell'opera pubblica"