“Incapaci di farsi rispettare, Santilli si dimetta”: così il Pd sul ricorso del Comune contro l'accorpamento scolastico

“La giunta Masci scarica sui cittadini pescaresi i costi del ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la giunta Marsilio, e questo solo perché non ha avuto il coraggio di farsi rispettare all’interno del centrodestra”.

Con queste parole i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro (capogruppo), Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo commentano la decisione del Comune di ricorrere al Tar contro la delibera di giunta regionale con cui è stato deciso l'accorpamento dei comprensivi 1 e 7, chiedendo anche le dimissioni dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli candidato alle regionali del 10 marzo.

Fu proprio il centrosinistra a sollevare il problema denunciando il taglio della dirigenza al comprensivo 1 e parlando di una scelta grave visto che la scuola si trova quartieri difficili della città. Ad andar perso sarà, hanno sempre sostenuto, un presidio di legalità. Una contrarietà espressa anche dalla maggioranza di Palazzo di Città con tanto di consiglio comunale straordinario in cui il presidente della Provincia Ottavio De Martinis ribadì la sua posizione, e cioè che quella scelta l'aveva dovuta fare forzatamente dopo che la richiesta di non inserire Pescara nei tagli non aveva avuto riscontro e che, esclusa quella di Teramo, è alla provincia di Pescara che era stato chiesto di accorpare due istituti (l'altro accorpamento è a Penne).

Contrarietà o no, per il Pd resta il fatto che nel “durante” il centrodestra guidato da Carlo Masci non avrebbe fatto nulla per evitare quanto avvenuto con ora quel ricorso contro una maggioranza pure di centrodestra: quella della Regione. “Il sindaco e i suoi assessori avrebbero dovuto imporsi e far ritirare la delibera della Regione che nei fatti sopprime l’Istituto comprensivo 1 la cui direzione ha sede nella scuola media Foscolo – riprendono i consiglieri comunali -: invece sindaco e assessori preferiscono che i pescaresi paghino il ricorso al Tar, lasciando nel frattempo che il territorio perda l’autonomia della scuola. Sarebbe ancora più grave se venisse fuori che al Comune di Pescara qualcuno sapesse, fin dalla fine di dicembre, che si stava procedendo verso la soppressione dell’istituto comprensivo 1”.

“Ci chiediamo con quale coraggio ora gli stessi esponenti della giunta Masci si candidino a sostegno di una giunta regionale contro la quale annunciano un ricorso al Tar. Siamo davvero al corto circuito”, chiosano gli esponenti d'opposizione.

“Ecco perché Gianni Santilli deve dimettersi da assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pescara – continuano -. Non si sta candidando in un partito di centrodestra, ma ha scelto di candidarsi proprio nella lista civica di fiducia di Marco Marsilio, ovvero il presidente che con l’ingiusta soppressione dell’istituto comprensivo Pescara 1, ha firmato il principale attacco contro il settore che Santilli amministra, la pubblica istruzione. Candidarsi proprio nella sua lista personale vuol dire essere particolarmente in sintonia con la sua linea politica: a questo punto Santilli ha il dovere di rassegnare le dimissioni da assessore, perché sta anteponendo gli interessi della sua carriera politica a quella di assessore del Comune. O si è d’accordo con Marco Marsilio rinunciando all’assessorato, o – concludono - si fa un ricorso contro Marsilio a difesa della scuola pescarese. Santilli scelga da che parte stare”.