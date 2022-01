Parte la ricognizione degli edifici scolastici del neo presidente della provincia De Martinis

Il neo presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha iniziato questa mattina 4 gennaio la ricognizione degli edifici scolastici di competenza dell'ente, partendo dall'Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo, come ha spiegato lo stesso sindaco di Montesilvano con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. Attualmente l'istituto comprende anche il liceo linguistico, il liceo scientifico sportivo e il liceo delle scienze umane. Nella visita è stato accompagnato dal sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, dal consigliere provinciale Antonio Romano, e dall’assessore comunale Marcello Di Gregorio:

"Ho incontrato la dirigente scolastica Lorella Romano e i suoi collaboratori, per valutare lo stato di fatto della struttura e per concordare un piano di interventi, di cui la Provincia già dispone, con l’intento di mettere in sicurezza un’ala della scuola danneggiata dal terremoto del 2016 e per ripristinare alcuni servizi fuori uso. I lavori importanti inizieranno a breve e altri minori sono stati quasi ultimati. Nei prossimi giorni proseguirò i sopralluoghi per programmare altri interventi necessari alla riqualificazione di tutte le scuole della provincia, un viaggio all’interno del mondo scolastico necessario per assicurare affidabilità a tutte le strutture del Pescarese."