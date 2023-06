Raddoppiano le richieste di risarcimento danni per le strade dissestate, Pd: “Città allo sbando”

Il capogruppo del Pd Piero Giampietro e i consiglieri comunali Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti lanciano l'allarme dopo che, da maggio a dicembre 2021, il Comune di Pescara ha ricevuto 145 richieste di risarcimento, salite a 274 in tutto il 2022 e diventate 192 nei soli mesi da gennaio ad aprile 2023.

La quasi totalità delle richieste che arrivano in municipio sono relative ai danni subìti dai cittadini su strade e marciapiedi: “Nei primi 6 mesi del 2023 - informa una nota - si è arrivati addirittura a 38 richieste al mese, più del doppio rispetto a due anni fa, più di una al giorno. Numeri impressionanti se si pensa a quante persone, proporzionalmente, rinunciano a chiedere il risarcimento pur avendo subìto danni in strada o passando sui marciapiedi o lungo le ciclabili”.

I consiglieri Pd parlano di “una città lasciata allo sbando ben prima degli arresti degli ultimi giorni nel settore lavori pubblici, una giunta che non riesce neppure a far fronte alla manutenzione delle strade: nessuno crede più agli effetti risolutivi degli interventi mastodontici annunciati da sindaco e assessori ormai a inizio 2023. Molte delle risorse potenzialmente disponibili per la manutenzione delle strade sono finite nel pozzo senza fondo del cantiere di viale Marconi, strada rimasta ancora senza collaudo e di cui la giunta aveva anche tenuto riservate le dimissioni del collaudatore. Uno scenario sempre più preoccupante per il quale emerge la necessità ormai impellente del commissariamento dell’Ente per il ritorno alle urne prima possibile”.