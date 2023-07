È l'ex consigliere regionale Ricardo Chiavaroli il nuovo presidente di Ambiente

Ambiente ha di nuovo un presidente. La scelta è ricaduta su Ricardo Chiavaroli ex consigliere regionale e dirigente di società private e pubbliche tra cui la ex Gtm oggi Tua. Incarico durante il quale ha portato a termine l'iter di gara e il finanziamento per la realizzazione della filovia. Chiavaroli, 60 anni appena compiuti, laureato in psicologia e iscritto all'ordine dei giornalisti è un libero professionista impegnato nella gestione aziendale e della comunicazione.

Il suo nome è quello che l'ha spuntata tra le candidature giunte a seguito del bando pubblicato dal Comune per ricoprire il ruolo dopo le dimissioni di Massimio Galasso.

"Ringrazio il sindaco di Pescara Masci e tutti i Sindaci dell’assemblea dei soci per la fiducia accordata - dichiara il neo presidente -. È un onore poter servire la propria comunità e ripagherò la scelta con impegno, dedizione, efficienza e serietà. Sono altresì grato agli amministratori, agli esponenti politici comunali e regionali, e ai colleghi che hanno in queste ore espresso sostegno e apprezzamento. È mia intenzione guidare Ambiente spa affinché i servizi per i quali la società è nata siano svolti con sempre maggiore efficienza a favore dei cittadini e nel farlo avrò come linee guida l’ascolto indispensabile delle indicazioni dei soci, a cominciare dal Comune di Pescara, dei cittadini e di tutto il personale interno portatore di capacità ed esperienza”, conclude.