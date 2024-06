Torna a doppio senso di marcia viale Primo Vere fino all'incrocio con via Braga

Da venerdì 7 giugno viale Primo Vere torna a doppio senso fino all'incrocio con via Braga. Ad annunciarlo è il sindaco Carlo Masci con un video condiviso sulla sua pagina Facebook. Un video con cui rivendica la decisione di intervenire in quella zona della rivera sud dove, sottolinea, “non si interveniva da cinquant'anni” e dove oggi con i lavori in corso, ci sono nuovi marciapiedi, una nuova passerella per i disabili per raggiungere la spiaggia e una struttura di servizio per quella libera, una nuova pista ciclabile e anche le nuove palme.

Un cantiere oggetto di moltissime critiche in realtà quello di viale Primo Vere sia per i problemi creati al traffico soprattutto dopo il crollo della galleria San Silvestro sulla circonvallazione che collega Pescara e Francavilla al Mare e viceversa, sia per il progetto di riqualificazione avviato, era stato denunciato dalle opposizioni e le associazioni, senza il definitivo lasciapassare della soprintendenza con proprio la scelta delle palme e il taglio di pini e tamerici finito nell'occhio del ciclone tanto da spingere alcune associazioni a far fare una stima a un esperto che il verde della zona lo aveva definito un patrimonio naturale e storico da 900mila euro. Polemiche cui l'amministrazione ha sempre risposto affermando che quegli alberi erano malati e non più curabili.

Parlando dei disagi il sindaco rimarca quindi la decisione presa dopo cinquant'anni in cui nessuno avrebbe mai messo mano alla zona sottolineando che l'opportunità del pnrr andava colta così come fatto in altre zone della città e respingendo le critiche di chi, afferma, sostiene che a Pescara i cantieri sono fermi. “La città sta cambiando – dice ancora il sindaco – e si prepara a essere una città europea ospitando anche il G7, con la Bandiera blu e presente turistiche di grande livello. Vogliamo continuare a crescere”,