Di Lorito: "Soddisfazione per la riapertura dell'ufficio postale di Spoltore capoluogo"

Il sindaco Di Lorito esprime soddisfazione per la riapertura dell'ufficio postale di Spoltore capoluogo, avvenuta oggi, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione effettuati a seguito dell'assalto compiuto da una banda di malviventi nell'ottobre di un anno fa. A causa del tentativo di furto subìto, infatti, la sede di via Fonzi era rimasta gravemente danneggiata. Inevitabile, dunque, la sua inibizione al pubblico.

"Questi mesi di chiusura - afferma Di Lorito - hanno creato enormi disagi agli utenti: ci aspettiamo che adesso l'Ufficio riprenda al più presto la piena funzionalità sia negli orari, da estendere all'orario pomeridiano, sia nei servizi da completare con l'installazione del nuovo Postamat. Aumentare le ore di apertura dell'ufficio è fondamentale anche per riavvicinare gli utenti, che sicuramente in questi mesi sono stati costretti ad abituarsi al servizio in altri uffici. Mi aspetto inoltre che venga accolta la richiesta di posizionare uno o più stalli di sosta per disabili all'interno dell'area dell'ufficio".