L'apertura della scuola slitta di 10 giorni? Vacca: "Mi auguro di no"

Gianluca Vacca, capogruppo del M5S in commissione cultura e istruzione alla Camera dei Deputati, interviene sulla possibilità che il governo regionale decida di far slittare l’apertura delle scuole di 10 giorni rispetto alla data del 14 settembre.

"Le linee guida per il ritorno a scuola - afferma l'esponente pentastellato - sono disponibili da settimane, se non mesi, e da quello che mi risulta le scuole si stanno attrezzando per riaprire in sicurezza il 14 come previsto. Mi auguro quindi che anche la Regione faccia la sua parte per garantire a studenti e famiglie il rientro a scuola, in sicurezza, il 14 settembre".