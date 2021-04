Riaprono dopo la chiusura per il Covid i "Punti d'ascolto" del Comune

Da mercoledì 21 aprile sarà possibile nuovamente recarsi nei cinque punti d'ascolto sparsi per la città a disposizione dei cittadini per molti servizi di vario genere

Riaprono i "Punti d'ascolto" messi a disposizione dal Comune di Pescara per i cittadini. Il servizio infatti tornerà attivo da mercoledì 21 aprile, come spiegato oggi in conferenza stampa dall'assessore Di Nisio, assieme al consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli. Sono cinque i punti d'ascolto attivi sul territorio comunale, festiti dall'Ats Fondazione Caritas - Arci offrendo una serie di servizi di assistenza di vario tipo ai cittadini, tutti afferenti la sfera delle politiche sociali.

Fra questi troviamo:

ricerca casa

ricerca lavoro e aiuto nella compilazione del C.V

assistenza e consulenza legale

compilazione modulistica

espletamento “pratiche burocratiche” di varia natura (cambio del medico, prenotazione analisi e visite mediche, cambi di residenza, richiesta CF, rinnovo patenti, ecc.)

ascolto e assistenza psicologica

erogazione di una “dote”, intervento di sostegno, a favore dei nuclei familiari e persone singole ritenuti più fragili, i quali potranno definire, a seguito del riconoscimento del beneficio, un ‘patto’, al fine di svolgere ‘attività socialmente utili’, sotto forma di volontariato, per la durata di massimo 1 mese, per 5 ore la settimana, presso postazioni individuate in collaborazione con l’ente

tutoraggio delle attività di volontariato espletate dalle persone che percepiranno la dote.

Per quanto riguarda il patto con i cittadini, i beneficiari saranno individuati dal personale dei punti d'ascolto e proposti al servizio sociale del Comune per la valutazione. I punti d'ascolto saranno attivi mercoledì 21 aprile nella sede del centro servizi famiglie in piazza Italia, e nell'arco di 10 giorni con i seguenti orari anche negli altri punti:

Riguardo al “Patto” con i singoli cittadini, i beneficiari di tale misura di sostegno saranno individuati dall’equipe dei predetti “Punti di Ascolto” e proposti al Servizio Sociale del Comune di Pescara, ai fini della valutazione. Essa seguirà i criteri previsti per l’erogazione degli interventi P.I.S.

Centro Servizi Famiglie del Comune di Pescara – Piazza Italia 14

Lunedì 15:00 - 18:00

Martedì 9:00 -12:00

Mercoledì 9:00 -12:00

Mercoledì 15:00 -18:00

Venerdì 9:00 -12:00

Via Tavo 242/1

Martedì 15:00 - 18:00

Venerdì 9:00 -12:00

Giovedì 9.00 – 12:00

Fontanelle presso associazione ‘Insieme per Fontanelle’ – Via Caduti per servizio.

Martedì 9:00 -12:00

Circoscrizione dei Colli – Via di Sotto 8/12.

Giovedì 9:00 -12:00

Via Rubicone 15

Lunedì 9:00 -12:00

Venerdì 15:00 – 18:00

L'assessore Di Nisio ha spiegato che questo servizio è molto apprezzato dai cittadini, un'integrazione di quanto già fatto con gli operatori del partenariato sociale e assieme alla Caritas e Arc.

Sono in tanti, nei quartieri periferici, ad avere difficoltà anche nella semplice compilazione di domande che oggi si fanno sempre più attraverso richieste online, utilizzando il web. Il progetto prevede anche l’aiuto a chi non può disporre di un pc o non ha una linea internet. Il servizio offre operatori pronti ad assistere le persone nella decifrazione delle tante proposte sociali visibili soprattutto su internet. Spesso si ha bisogno di un aiuto per essere guidati attraverso la navigazione on-line. Il tutto senza venir meno anche alle attenzioni sulle richieste di alloggio e di lavoro. Ma, ripeto, viene garantito in particolare un indirizzo all’accesso ai servizi presenti sul territorio comunale

Lo scorso anno sono stati registrati 1528 accessi. Il consigliere Pignoli ha aggiunto:

L’importanza di questa operazione sta già nei dati rilevati dal servizio sociale professionale del Comune di Pescara, nell’ambito del segretariato sociale; attestano che, nell’anno 2020, i contatti telefonici relativi alle richieste dei cittadini per ricevere informazioni/aiuti/servizi ammontano a circa 10.239, con un incremento di 1.739 rispetto agli indicatori degli anni scorsi. Da questo parte la mia volontà di fare in modo che questo servizio non avvenga su base annuale ma rientri nella programmazione triennale di questa amministrazione, anche per evitare che in ogni stagione si debba riprodurre un avviso pubblico per l’aggiudicazione

.