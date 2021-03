Scurti dice basta: "Riaprire palestre e impianti sportivi"

Il presidente della commissione sport Scurti dice basta e chiede di riaprire "definitivamente" palestre e impianti sportivi della città "dopo un anno di stop forzato". Ecco le sue parole, affidate a una nota:

“I nostri piccoli imprenditori che gestiscono tali strutture si sono ormai da tempo adeguati alle disposizioni dei decreti ministeriali anti-Covid e alle ordinanze regionali, sostenendo anche delle spese importanti, e oggi non possono continuare a restare in panchina, in balia dell’altalena di numeri e dati inerenti i contagi, ma devono poter riprendere la propria attività contingentando, ovviamente, gli ingressi e le presenze, misura facilmente verificabile”.