Liris: “A breve la riapertura de Le Naiadi, in attesa della definizione delle procedure”

A breve la riapertura de Le Naiadi, in attesa della definizione delle procedure. Lo rende noto l’assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, aggiungendo che la giunta regionale ha deliberato di prendere in esame la nuova proposta di project financing presentata dalla LandBau srl e dalla Asd Pescara 1987, avviando una nuova istruttoria.

Una commissione ah hoc, che sarà istituita dal dipartimento Dph Sviluppo Economico-Turismo, esaminerà la fattibilità tecnico-finanziaria della nuova proposta. Se quest'ultima verrà validata, spiega Liris in una nota, “il documento tornerà al vaglio della giunta regionale per la valutazione dell’interesse pubblico e, in caso affermativo, si darà avvio alla procedura ad evidenza pubblica. Nel frattempo, in ottemperanza agli impegni assunti, l’impianto sportivo sarà riaperto e in tal senso siamo costantemente a lavoro per analizzare le varie opportunità. Di certo escludo nuovi iter per una gestione temporanea. A breve comunicheremo il soggetto (un Ente regionale o il Comune) che, per il tempo strettamente necessario, si occuperà di rendere operativa la struttura fino alla definizione del nuovo project financing”.