Pronto il protocollo di sicurezza per la riapertura degli impianti sciistici anche in Abruzzo

Sono pronte le linee guida per la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici anche in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale D'Amario, al termine della riunione della commissione turismo e industria alberghiera assieme alla commissione prevenzione Covid 19 della conferenza Stato - Regioni. Stilato dunque un protocollo definitivo per consentire la ripartenza di questo settore che il 15 febbraio, in base al decreto del Governo, riaprirà i battenti.

L'assessore, che è anche coordinatore nazionale, ha aggiunto che il documento recepisce le ultime indicazioni del Cts e sarà ratificato domani dalla conferenza dei presidenti di Regione per poi trasmetterlo al Governo: