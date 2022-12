Riaprirà dopo le festività l'istituto alberghiero di Silvi, chiuso per il blocco dell'impianto di riscaldamento

L'istituto alberghiero di Silvi "A.Zoli" in via Roma riaprirà regolarmente per le attività didattiche dopo la pausa delle festività. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Andrea Di Censo, spiegando che dopo le vacanze natalizie il problema sarà risolto e la struttura scolastica sarà perfettamente agibile.

A seguito del blocco dell’impianto di riscaldamento della scuola, il vice sindaco Fabrizio Valloscura emise un’ordinanza di chiusura della scuola dal 16 al 19 dicembre.

L’ordinanza è stata successivamente prorogata dal sindaco Andrea Scordella fino al 23 in quanto l’impianto risultava ancora fuori uso.

“La causa del contrattempo è stata la valvola gas dell’impianto andata in tilt che la ditta manutentrice non ha potuto sostituire in quanto risultava introvabile. La manutenzione dell’Istituto e dei relativi impianti è di esclusiva competenza della Provincia di Teramo la quale, peraltro, sollecitata dall’amministrazione comunale, si è messa immediatamente in azione per risolvere in tempi strettissimi il problema tecnico. In verità, abbiamo temuto il peggio in quanto la ditta incaricata di effettuare la riparazione non riusciva a trovare il pezzo da sostituire.

Considerato che siamo ormai entrati nel periodo delle feste natalizie e della fine dell’anno, periodo in cui i magazzini/deposito chiudono anche per inventario, abbiamo temuto che sarebbe stato difficile ripristinare l’impianto di

riscaldamento e riaprire l’Istituto alberghiero il 7 di gennaio. Mi sono sentito più volte con l’ingegnere Francesco Ranieri della Provincia che mi ha dato la buona notizia: il pezzo di ricambio arriverà il 28 di dicembre e, quindi, presto tutto tornerà normale”.