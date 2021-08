La Regione stanzia 30 mila euro per la riapertura dell'abbazia di San Clemente a Casauria

La Regione Abruzzo ha stanziato 30 mila euro destinati alla riapertura e messa in sicurezza dell'abbazia di San Clemente a Casauria. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Daniele D'Amario annunciando la conclusione dell'iter amministrativo per assegnare il contributo all'abbazia, fra i simboli più importanti dell'architettura sacra abruzzese. Ieri la giunta regionale ha approvato la variazione di bilancio perfezionando il contributo:

L’Abruzzo non poteva permettersi il lusso di tenere chiuso un monumento che rappresenta un’attrazione turistica straordinaria. Sul fronte turismo si sta lavorando a tutto campo per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria e questo risultato rappresenta una piccola iniezione di fiducia per tutto il comparto, a dimostrazione dell’attenzione che ci stiamo mettendo. Adesso il Comune ha i fondi a disposizione per poter riaprire l’Abbazia di San Clemente a Casauria, lo ringraziamo che l’impegno che profonderà a riguardo.”