Riaperto il centro prelievi a Torre de' Passeri, era chiuso da quattro anni [FOTO]

Dopo quattro anni è stato riattivato il servizio del centro prelievi nella guardia medica di Torre de' Passeri in piazza 6 Aprile 2009.

A comunicarlo sono il sindaco Giovanni Mancini e il vicesindaco Piero Di Giulio. Per ora i prelievi due volte al mese con la collaborazione dei medici di base del territorio e la farmacia comunale. Le ricette vanno quindi consegnate in farmacia per poi recarsi nel giorno indicato nella sede della guardia medica.

Sono state diverse le riunioni svoltesi in questi mesi nella sede della direzione generale della Asl cui hanno partecipato sindaco, vicesindaco e l'assessore comunale alla sanità Alessandra Bartoletti, ricordano i due. Incontri, sottolineano Mancini e Di Giulio, “che hanno portato un anno fa alla firma della dichiarazione d’intenti per la riapertura del distretto Asl a Torre con determinati servizi ed oggi finalmente al primo atto pratico di ripartenza”.

Per sindaco e vicesindaco anche l'occasione per annunciare che nelle prossime settimane e cioè quando i lavori che l'Azienda sanitaria sta portando avanti nella sede convenzionata che si trova all'interno del palazzo della Memoria, “sarà quello delle vaccinazioni e poi altra cosa in programma sarà far venire uno specialista che visita in tali locali”.

“Abbiamo riniziato e presto andremo avanti con gli altri servizi sanitari, il tutto per far tornare centrale anche tali prestazioni che da qualche anno si erano perse a Torre e nel territorio di riferimento”, concludono ringraziando la Asl, l'amministrazione, i medici di medicina generale, la farmacia e tutti coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.