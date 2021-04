Aperte dal Comune le riammissioni ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022

Al via le riammissioni ai nidi d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2021/2022. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Paoni Saccone, aggiungendo che sarà possibile iscriversi dal 20 aprile al 20 maggio.La procedura riguarda i bambini che nell'anno scolastico in corso hanno frequentato gli asili nido comunali e che quindi hanno priorità rispetto ai nuovi ingressi per il prossimo anno scolastico.

Da domani 20 aprile sarà possibile scaricare e compilare il modulo di domanda che il genitore dovrà acquisire nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it). Il modulo va compilato e inoltrato con posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. oppure per mezzo raccomandata.

Le domande non sono soggette a graduatoria, mentre dal 3 maggio si potrà fare istanza per le nuove iscrizioni. Le strutture a disposizione sono:

nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, 085/4170081 sezione medi e grandi;

nido d’infanzia Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1, 085/77855 sezione medi e grandi;

nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90, 085/4170092 sezione medi e grandi;

nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, 085/6922374 sezione medi e grandi;

nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2, 085/6922987 sezione medi e grandi;

nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98, 085/6922138 sezione medi e grandi.

