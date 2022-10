La Porta (Lega) soddisfatta per la revoca della concessione autostrade A24 e A25: "Ora renderle gratuite"

La consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta esprime tutta la sua soddisfazione dopo che è "approdata in II commissione la mia risoluzione, depositata il 4 luglio scorso, per revocare la concessione delle autostrade abruzzesi A24/A25 e renderle gratuite". L'esponente del Carroccio da mesi lavora su questo dossier.

"Una parte di questa risoluzione è stata, di fatto, già applicata dal Governo nazionale con la revoca delle concessioni al gruppo Toto affidando la gestione dell'infrastruttura all'Anas, ora però bisogna lavorare per annullare il pedaggio, tra i più costosi in Italia, che penalizza fortemente l'economia e i pendolari abruzzesi. Dobbiamo far in modo che l'Anas - spiega La Porta - equipari le nostre autostrade ad importanti infrastrutture come il Raccordo Anulare romano e la nuova Salerno-Reggio Calabria che sono totalmente gratuite per gli utenti. Aupisco che su questa tematica si possa lavorare in modo unitario", conclude La Porta.