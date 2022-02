L'annuncio dell'assessore Del Trecco: "Al via la revisione e correzione del piano regolatore generale"

Fino al 28 febbraio sarà possibile presentare al Comune di Pescara richieste di correzioni, rettifiche o adeguamenti del piano regolatore generale. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Isabella Del Trecco, aggiungendo che le domande potranno essere presentate da cittadini, società e stakeholder del territorio per sanare incongruenze, adeguare il piano ad eventuale sentenze e provvedimenti giudiziari e amministrativi. Ovviamente la struttura tecnica dell'ente comunale valuterà ogni singola istanza per decidere se accoglierla o meno, per garantire coerenza al piano.

“Negli ultimi anni sono pervenute al settore pianificazione del territorio e demanio varie segnalazioni relative a criticità di rappresentazione cartografica della zonizzazione di Prg attinenti, in via generale, a errori materiali anche di trasposizione grafica o di campitura dei limiti di sottozona urbanistica. Segnalazioni che ci hanno convinto della necessità di effettuare una ricognizione della zonizzazione di Prg per l’aggiornamento derivante dall’esito di

sentenze in materia urbanistica passate in giudicato, delle varianti urbanistiche approvate da altri settori dell’ente e quant’altro possa rilevarsi in termini di corretto adeguamento del contenuto degli elaborati grafici di Prg. Peraltro nei precedenti procedimenti di variante urbanistica, specie in fase di osservazioni al piano, e nella quotidiana attività istruttoria sono emerse delle incongruità in alcune aree del territorio amministrato, da ritenersi connesse anche all'evoluzione del tessuto economico, sociale e urbano del territorio stesso, è dunque fondamentale oggi procedere a una ricognizione della cartografia di Prg in ragione di possibili aggiornamenti cartografici derivanti da modifiche della pianificazione sovraordinata, specie di rango regionale, potenzialmente incidenti sulla pianificazione comunale. "

Ogni istanza, prosegue l'assessore, dovrà essere valutata tramite un'attenta attività di monitoraggio e approfondimento tecnico urbanistico, allo scopo di arrivare ad uniformare il piano urbano alla reale situazione del territorio con i contributi che saranno inoltrati da cittadini, società e soggetti interessati. Le richieste dovranno essere indirizzate al Comune di Pescara - settore programmazione del territorio e demanio - servizio pianificazione strategica e partecipazione e dovranno essere trasmesse a mezzo p.e.c. all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o consegnate a mano al protocollo dell'ente e redatte sull'apposito modulo scaricabile dall'apposita sezione in home page del sito istituzionale dell'ente, www.comune.pescara.it . Le istanze saranno poi valutate con riserva per l'eventuale accoglimento e inserimento nel Prg.