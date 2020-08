Si pensa ad una rete museale per valorizzare il patrimonio culturale di Pescara

Realizzare concretamente una rete museale della città di Pescara, per valorizzare al meglio il patrimonio culturale cittadino. Lo ha ribadito la presidente della commissione cultura Peschi, rilanciando l'idea che punta ad una programmazione unica e ad una gestione delle varie realtà, molto diverse tra loro, che operano nel settore della cultura.

Per questo, la commissione si farà carico di elaborare un piano di fattibilità ed uno studio supportando l'assessorato per un lavoro che si annuncia complesso, sia dal punto di vista burocratico che gestionale.

Dalla precedente amministrazione abbiamo ricevuto in eredità un documento che porta dei dati ma, al di là di alcune enunciazioni teoriche, non propone un ragionamento concreto sui passi da fare per arrivare a una strutturazione delle tante realtà, piccole e grandi, presenti sul territorio. Ciascuna, peraltro, con una propria autonoma organizzazione. Sicuramente si tratta di un lavoro complesso e che richiederà del tempo, ma da qualche parte bisogna anche partire"