In arrivo 721 mila euro per il restauro della chiesa di Santa Maria del Monte a Bolognano [FOTO]

Il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo ha annunciato lo stanziamento, nell'ambito dei fondi Pnrr del Ministero, per il restauro e messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria del Monte. A disposizione ci sono 721 mila euro, per quello che viene definito dal primo cittadino un patrimonio storico e culturale prezioso per il territorio, edificata all'inizio del 1.300. Sorge nell’omonima contrada , su di un colle da cui domina alcuni paesi situati lungo la vallata del Pescara, a ridosso di un vecchio convento diroccato. Fu luogo di penitenza, di studio e di preghiera e, nel 1936, l’eremita fra Pietro - che i bolognanesi ricordano ancora - radunava ogni sera gli abitanti della contrada intorno al quadro della Vergine per la recita del Rosario. Inoltre è ancora viva la leggenda della traslazione del quadro della Vergine: la Madonna sarebbe apparsa, su una quercia, prima ad una donna e poi a un bimbo sordomuto da lei guarito e a cui diede l’incarico di invitare il parroco a rimuovere il quadro dalla contrada Fara per trasportarlo solennemente a Bolognano.

Proprio il quadro della Vergine, spiega il primo cittadino, è da sempre motivo di attrazione culturale e religiosa, con numerosi devoti che il 18 agosto, festa della Madonna del Monte, accorrono dalla vallata e dall'Abruzzo:

Tra gli svariati lavori previsti, figurano il restauro del campanile e degli affreschi, il consolidamento della volta e dell’architrave in pietra, la bonifica di alcune aree interne che versano in stato rovinoso a causa dell’umidità, oltre ad altre opere strutturali interne ed esterne che si rendono indispensabili per evitare che i danni determinati dal tempo e dai terremoti pregiudichino ulteriormente l’edificio. Poter procedere con le attività di ripristino e di adeguamento necessarie, significa riportare agli antichi splendori uno dei luoghi di maggior pregio storico e restituire a cittadini, fedeli e turisti un luogo di culto ed un monumento adeguatamente valorizzato”.