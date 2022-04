Dura replica del vicesindaco Santilli al M5s sull'impianto di biogas a Città Sant'Angelo: "Nessuna bocciatura, solo menzogne"

Dura replica del vicesindaco ed assessore comunale di Pescara Gianni Santilli ai consiglieri comunali del M5s in merito alla questione della presunta bocciatura del progetto di realizzazione di un impianto di biogas a Città Sant'Angelo, da parte dei soci (sindaci) di Ambiente Spa. I consiglieri pentastellati infatti avevano espresso soddisfazione per la mancata approvazione del progetto a causa di alcune criticità sollevate dallo stesso M5s in merito alle quote di finanziamento fra pubblico e privato.

Santilli parla di menzogne e di mistificazione della realtà da parte dei consiglieri d'opposizione che mancherebbero di onestà intellettuale:

"Le dichiarazioni a mezzo stampa dei grillini, che ho avuto modo di leggere oggi rispetto al progetto di realizzare un impianto di produzione di biogas nel territorio di Città Sant’Angelo, sono infatti del tutto false e rispondono a una visione del ruolo pubblico tutta basata sulla menzogna e sulla mistificazione di fatti, attività in cui questi signori brillano da sempre.

Le amministrazioni dei Comuni soci, attraverso i sindaci o loro delegati, non hanno in alcun modo, come si vorrebbe far credere, bocciato l’intervento ma hanno semplicemente chiesto dieci giorni di tempo, com’è giusto e necessario e come io stesso ho suggerito, per una valutazione dell’impatto economico e delle ricadute che l’entrata in funzione di una struttura così importante avrebbe nei centri interessati; una soluzione completamente all'avanguardia nel settore del trattamento dei rifiuti organici, del riscaldamento e della produzione di energia elettrica da fonti alternative. Invito i tre consiglieri, che pure appartengono a un movimento che aveva promesso la svolta ecologica ed energetica, a farsi un esame di coscienza e a rispettare le istituzioni non solo della città di Pescara ma anche delle altre amministrazioni alle quali, con un fantasioso gioco delle parti, hanno pensato di sostituirsi. Sappiano costoro che smonteremo pezzo per pezzo ogni tentativo di offuscare i fatti nella loro sostanza."

Santilli, interpellato da IlPescara.it, ha aggiunto che lui stesso ha chiesto il rinivo dell'approvazione del progetto in quanto i sindaci (che comunque sono tutti d'accordo nella realizzazione dell'impianto) volevano un approfondimento sull'impatto economico del progetto nei singoli territori da loro gestiti:

"Lo sciacallaggio politico del M5s non esprime infatti alcuna considerazione degna di nota ma unicamente farneticazioni frutto di evidente agitazione mista a rabbia e astio; e questo solo perché questa amministrazione ha avuto il coraggio di fare e non solo di seminare chiacchiere al vento. Saranno gli enti interessati a comprendere correttamente il rapporto tra costi e benefici dell’investimento, non chi cerca di recuperare una visibilità miseramente sfumata. Se gli italiani hanno scaricato il partito di Grillo e Di Maio un motivo ci sarà, e a Pescara ce ne stiamo rendendo conto"