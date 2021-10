La replica del Comune al centrosinistra sui fondi del bando "Qualità dell'abitare": "Nessuna bocciatura, dall'opposizione solo fake news"

Dura replica dell'amministrazione comunale alle parole dei consiglieri di centrosinistra, riguardanti la presunta esclusione del Comune di Pescara dal bando da 15 milioni di euro per il progetto "Qualità dell'abitare" a causa della presunta bocciatura dei progetti presentati dalla giunta Masci. Il Comune parla di fake news promosse da alcuni esponenti della minoranza, con un oltraggio alla verità smentito dalle carte e dai fatti come precisano gli uffici tecnici:

"Innanzitutto non risponde al vero che gli interventi, per i quali l’amministrazione ha presentato nei mesi scorsi una complessa scheda progettuale, siano stati esclusi per decreto dal ministro Giovannini; in realtà questi interventi non sono stati finanziati al momento, ma restano del tutto “finanziabili”, una volta che il Ministero avrà rivisitato le proposte progettuali, e tra queste quella del Comune di Pescara, sulla base dei nuovi parametri tecnico-amministrativi introdotti per una corretta gestione delle risorse previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si sta infatti provvedendo a elaborare la nuova documentazione richiesta a titolo di integrazione, cosa che avverrà entro la prossima settimana. In particolare il Comune di Pescara sta ridefinendo la tempistica delle opere da realizzare e alcuni aspetti tecnici, con scadenza “entro 30 giorni” rispetto alla pubblicazione del decreto firmato il 7 ottobre dal Ministro."

Inoltre, spiegano dal Comune, è solo una questione di tempo l'aggiudicazione dei fondi, in quanto appena le opere saranno rivalutate con le recenti indicazioni del Governo, si andrà quasi sicuramente al finanziamento:

"Si ricorda che nel budget del finanziamento sono inseriti interventi per il Parco Nord, per il cosiddetto “Corridoio verde” nei pressi dell’università, per gli interventi relativi alla rigenerazione dell’area che ospita il “Ferro di Cavallo” nel quartiere Rancitelli, per parchi, giardini, strade, e per il patrimonio abitativo. “Il tempo è galantuomo” perché qui non si tratta solo di politica ma di gravi responsabilità di chi scientemente confonde le idee della gente in un momento in cui di questo non si ha certamente bisogno, viste le difficoltà legate al post-lockdown."