La replica dell'Ater sull'alloggio popolare senza riscaldamento: "Assegnazione in sanatoria avvenuta solo nel 2020"

I vertici Ater hanno voluto fare alcune precisazioni in merito alla vicenda dell'alloggio popolare in via Caduti per Servizio a Fontanelle, privo di caldaia e riscaldamento. Il caso era stato sollevato dal consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd che si era recato nel quartiere per ascoltare le richieste dei residenti. Il presidente Mario Lattanzio e il direttore Gianni D'Addazio hanno ricordato che l'ente è da sempre impegnato nella manutenzione del proprio patrimonio edilizio, e nell'ultimo anno ha provveduto alla sostituzione di numerose caldaie diventata vetuste o malfunzionanti.

"Venendo al caso di specie, è opportuno precisare che l’alloggio di che trattasi è stato occupato abusivamente fin dal 2016, con parere negativo alla sanatoria nel 2018, e solo nel 2020 l’occupante ha ottenuto il beneficio dell’assegnazione in sanatoria all’esito di processo penale. Tale circostanza è dirimente, in quanto l’Ater non era tenuta a garantire la presenza di impianti nel periodo di occupazione senza titolo e lo stesso alloggio non era stato rimesso nella disponibilità del Comune ai fini delle assegnazioni."

L'assegnazione in sanatoria dell'alloggio occupato abusivamente comporta che venga ora rimesso a norma per la funzionalità della caldaia spiegano Lattanzio e D'Addazio che hanno aggiunto:

"Fermo restando che l’Ater si proroga sull’attivazione di tutti gli interventi manutentivi, in ogni caso detti interventi sono attivati in via prioritari verso gli utenti che sono in regola con il pagamento del canone di locazione e con tutti le spese condominiali accessorie. Per quanto sopra esposto, l’Ater ha comunque già previsto di provvedere in merito nell’ambito dell’attività manutentiva."