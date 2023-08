L'assessore Del Trecco replica a Creati (Italexit) sui rifiuti in centro: "Scambia fischi per fiaschi"

«Pensare di scaldare i motori di una lunga campagna elettorale scambiando fischi per fiaschi non segna proprio un buon inizio per il signor Creati, rappresentante di Italexit, e francamente diventa difficile interloquire con chi, evidentemente digiuno di qualunque procedura amministrativa od operativa, scambia le confezioni di cartone ordinatamente impilate dai nostri commercianti la sera, pronti per il ritiro da parte di Ambiente Spa, per "castelli di cartone" che, a suo dire, testimonierebbero il degrado della città».

Replica in modo secco l'assessore comunale all'Ambiente, Isabella Del Trecco alle accuse di Marius Creati che ha denunciato la presenza di rifiuti lungo le strade del centro cittadino.

Così prosegue la Del Trecco: «Fa sorridere il signor Creati, suscitando però una nota di biasimo perché offende la civiltà di una città che tra poche settimane si avvia verso la più grande rivoluzione mai realizzata prima, ovvero l’estensione all’intero territorio della raccolta differenziata dei rifiuti spinta porta a porta. Prima di intervenire pubblicamente su un tema tanto delicato quanto quello dell’ambiente e dell’igiene urbana si studia tanto e bene, ed è evidente che Creati si è presentato alla cattedra per farsi interrogare senza aver studiato. Non ha studiato norme, né regolamenti, né ordinanze comunali e dirigenziali che oggi disciplinano il sistema della raccolta dei rifiuti. Non è a conoscenza degli incontri costanti e continui che facciamo con l’intera struttura tecnica di Ambiente, con i cittadini e i commercianti, e tutte le altre associazioni di categoria. Non conosce come funziona il sistema stesso della raccolta, ovvero cosa fa Ambiente dopo aver ritirato il pattume, non sa com’è disciplinata la raccolta differenziata, e non sa che quelli che in maniera suggestiva chiama "castelli di cartone" o "gigantofollie" sono semplicemente i cartoni delle confezioni che i commercianti con tanta collaborazione e pazienza impilano l’uno dentro l’altro, dopo aver sballato la merce, per lasciarli fuori dalle attività, dove Ambiente provvede al loro ritiro e conferimento ben 3 volte al giorno, ogni giorno, e non come avviene in altre città, come Milano, dove i cartoni vengono ritirati 2 volte a settimana. Lo racconteremo ai commercianti, e ai cittadini, che secondo Italexit quei cartoni sono una vergogna e che il signor Creati, magari, vorrebbe che ogni commerciante se li tenesse dentro il proprio negozio, accanto alla merce in vendita. Ora, è chiaro che quello di Creati è uno scivolone linguistico-concettuale, oltre che politico, di proporzioni bibliche, animato, forse, dalla buona volontà di dare visibilità al proprio partito, ma che è diventato un boomerang determinato dalla non-conoscenza di come si amministra una città. Per cui rimandiamo Italexit agli esami di riparazione, attendendo un ravvedimento operoso di un aspirante amministratore che ancora deve studiare chilometri di carta prima di pensare a una candidatura tanto importante».