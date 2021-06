Il capogruppo di Forza Italia Renzetti dopo il consiglio comunale dedicato alle Naiadi: "Ora si apre una nuova fase"

Il capogruppo in consiglio ha commentato l'approvazione dell'ordine del giorno proposto dai forzisti in merito al futuro dell'impianto sportivo

Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Roberto Renzetti, interviene a margine della seduta del consiglio comunale convocata per oggi 24 giugno e dedicata alla questione delle Naiadi. La Regione, lo ricordiamo, ha comunicato di aver affidato la gestione per un anno al gruppo di interesse che si era classificato al terzo posto nel bando del 2019.

Renzetti ha espresso un plauso per l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri forzisti, parlando di un voto che rispecchia la perfetta sinergia fra Comune e Regione per il futuro dell'impianto sportivo:

"Da oggi si apre una nuova fase attraverso l’istituzione del Tavolo di confronto che, da qui un anno, ci consentirà di delineare il futuro ventennale o trentennale della struttura, lasciando aperte oggi tutte le ipotesi, partendo però da un dato acclarato, ossia che oggi l’unica ipotesi seria e concreta è il Project Financing che resta, ovviamente, la prima scelta. Ora aspettiamo di vedere e sentire le altre opportunità "

Renzetti ha ricordato come il Comune abbia tenuto alta l'attenzione sul problema delle Naiadi, mentre la Regione ha intercettato le sensibilità del territorio e individuato una soluzione per consentire la riapertura già il prossimo 10 luglio:

Ora abbiamo un anno di tempo per confrontarci, riflettere, studiare le carte, ritrovandoci tutti attorno al tavolo tecnico-istituzionale Comune-Regione che dovrà individuare la strategia migliore per risolvere il problema Naiadi in modo

definitivo, trovando la soluzione ventennale o trentennale sotto il profilo gestionale.

"Quello che è venuto fuori oggi attraverso il voto dell’ordine del giorno portato in Consiglio comunale è che tutte le ipotesi sono ora percorribili, le esamineremo tutte con attenzione, ma ci pare evidente che al momento l’ipotesi più seria e concreta è quella del Project Financing, che rappresenta il nostro punto di partenza, senza alcuna posizione pregiudiziale”.