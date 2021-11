In consiglio comunale si discuterà del regolamento per la disciplina della videosorveglianza

Il consiglio comunale di Pescara tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 novembre, per discutere del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.

L'assemblea, convocata in adunanza straordinaria, si svolgerà a partire dalle ore 10 come da comunicazione del presidente Marcello Antonelli.

Il giorno seguente, invece, verrà presentata ufficialmente la nuova sala di controllo delle 332 telecamere di ultima generazione installate nell'ultimo anno in città. La sala è nel palazzo ex Omni in via del Circuito di fronte al comando della polizia municipale. Saranno una decina gli agenti che opereranno nella sala di controllo. Nel medesimo palazzo si trasferirà, tra qualche tempo, proprio il comando della polizia municipale.