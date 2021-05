Nuovo regolamento parklet, il M5S deposita una proposta alternativa per agevolare i locali

È approdata in consiglio comunale la discussione sul nuovo regolamento con cui disciplinare le strutture amovibili da collocare nelle aree di sosta in prossimità di bar, ristoranti e vinerie per agevolare il consumo all’esterno

Il dibattito sui cosiddetti "parklet" si fa sempre più infuocato. Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta alternativa sul nuovo regolamento con cui disciplinare le strutture amovibili da collocare nelle aree di sosta in prossimità di bar, ristoranti e vinerie per agevolare il consumo all’esterno dei locali commerciali, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti Covid. La discussione è approdata ieri mattina in consiglio comunale e proseguirà oggi pomeriggio.

“Se l’obiettivo è quello di sostenere la ripartenza delle attività commerciali nel rispetto delle norme anti-Covid – commentano i consiglieri pentastellati Erika Alessandrini e Paolo Sola – allora occorre creare delle condizioni davvero accessibili e che rappresentino un’opportunità, e non l’ennesima serie di paletti insormontabili o costosissimi che scoraggerebbero tutti gli esercenti”.

L’accusa dei grillini all’amministrazione Masci è di voler portare in approvazione un regolamento "farraginoso" e "con vincoli troppo stringenti", dando così "solo l’impressione di offrire un’opportunità ai commercianti, senza in realtà averne davvero verificato la fattibilità": “Abbiamo depositato una nostra proposta – proseguono i consiglieri pentastellati – che offrirebbe un’alternativa accessibile a tutti i commercianti, con la possibilità di recuperare l’equivalente dei posti interni, al momento inutilizzabili, direttamente sul marciapiede prospicente e realizzare una piccola pedana in legno, come estensione del marciapiede stesso, dove deviare il passaggio pedonale”.