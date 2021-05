Approvato dal consiglio comunale il regolamento per i parklet, Cremonese: "Importante risultato per la città"

Il regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico per i gestori di locali e attività fornendo linee guida e limiti precisi per tavolini, sedie e passaggi pedonali

Approvato dal consiglio comunale, con il voto favorevole delle opposizioni, il regolamento per i parklet, le installazioni che consentono a locali e attività di poter accogliere un maggior numero di clienti all'aperto.

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Cremonese, aggiungendo che questo è un importante risultato ottenuto dalla città che è stata già fra le prime lo scorso anno a consentire l'installazione dei parklet ed ora è fra le prime in Italia ad approvare un regolamento definitivo, e chiaro, che indica le linee guida e i limiti precisi di occupazione di parcheggi adiacenti ai locali e alle attività. Consentito anche l'utilizzo di parte del marciapiede per i passaggi pedonali ha spiegato l'assessore, che ringrazia tutto il consiglio comunale per il costruttivo lavoro portato avanti, il presidente della commissione commercio e attività produttive e consigliere Rapposelli, il presidente del consiglio Antonelli per la velocità con la quale è riuscito a portare in aula la delibera e tutti i capogruppo di maggioranza e opposizione.