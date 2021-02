Dalla Regione altri 1,9 milioni per voucher di formazione nel settore agricolo e forestale

Lo ha fatto sapere l'asessore regionale Imprudente. I voucher sono riservati ai giovani. Ecco come fare per presentare domanda

La Regione Abruzzo ha aperto nuovamente i termini per le domande di assegnazione di nuovi voucher per la formazione dei giovani nel settore agricolo e forestale. Lo ha fatto sapere il vicepresidente e assessore della giunta regionale Imprudente. Si tratta di 1,9 milioni di euro e i voucher copriranno tutte le spese per la formazione nell'ambito delle attività che la giunta Marsilio sta portando avanti per agevolare i giovani che intendono aprire per la prima volta un’azienda agricola, degli operatori agricoli e forestali e loro dipendenti e coadiuvanti.

Il bando sarà aperto fino al 27 febbraio e si potrà presentare la domanda esclusivamente attraverso il portale https://sportello.regione.abruzzo.it/ nella sezione catalogo dei servizi / sportello agricoltura. L'accesso è consentito solo con Spid. Disponibile nella stessa pagina una parte con le principali Faq sull'argomento: