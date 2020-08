Dalla Regione via libera agli spettatori per gli eventi e le competizioni sportive in Abruzzo: tutti i dettagli

Il presidente della Regione Marsilio ha firmato l'ordinanza, anticipata qualche giorno fa, riguardante il via libera agli sport da contatto come le arti marziali, pugilato, rugby e la possibilità di contatto fisico nel calcio, calcetto e pallacanestro. Nell'ordinanza, inoltre, si autorizza anche la presenza di spettatori per gli eventi sportivi minori, rispettando alcune restrizioni e limitazioni dovute al Coronavirus.

Su responsabilità dei singoli organizzatori, si legge nell'ordinanza, sarà possibile far accedere in impianti aperti e chiusi gli spettatori solo laddove sarà possibile procedere ad una prenotazione ed all'assegnazione di posto numerato assicurando distanziamento sociale, misurazione della temperature prima dell'accesso all'area, adeguato ricambio d'aria ed obbligo di mascherina.

Per gli eventi all'aperto il numero massimo è di 1000 spettatori, per le strutture al chiuso 200 spettatori. L'ordinanza sarà in vigore a partire da lunedì 24 agosto. L'ordinanza cancella anche quella precedente riguardante le regole per le partite di calcio, calcetto, volley mentre sono presenti anche delle precisazioni riguardanti la gestione di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, circoli ricreativi su specifici ambiti.