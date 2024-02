La Regione sui rifiuti dei lavori per la filovia in via Pellico: "In caso di contaminazione dovrà intervenire Tua"

La Regione Abruzzo, con il dipartimento territorio e ambiente, risponde al Comune di Pescara e al comitato "Strada parco bene comune" in merito alla questione dei rifiuti potenzialmente contaminati rinvenuti durante i lavori per la rimozione dei binari in via Silvio Pellico per il passaggio della filovia. L'ente innanzitutto chiarisce di non aver ricevuto fino ad ora documenti o procedimenti riguardanti la presenza di eventuali rifiuti interrati spiegando che, come da norma riguardante la legge regionale sulla realizzazione della filovia, l'eventuale avvio del/i procedimento/i richiesto/i dal comitato al Comune di Montesilvano deve essere in realtà rivolto all'uffico regionale, competente in quanto la strada parco interessa due comuni. E specifica:

“Ai Comuni sono attribuite, tra le altre competenze, lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del decreto legislatico 152/2006, anche chiedendo la collaborazione dell'Arta”. Diversamente da quanto rappresentato da codesto Comune nel sopra richiamato punto 4. della

citata nota, l’art. 5 “Competenze delle Province”, comma 3 lettera h), della legge regionale 45/2007 prevede che “Sono inoltre delegate alle province, tra le altre funzioni e competenze, l'approvazione

dei progetti di bonifica e l'autorizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree contaminate dai rifiuti comprese nel territorio di più comuni”."

In merito alla segnalazione del comitato, la Regione replica citando sempre la norma della legge regionale:

“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione” e “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (Csc) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”.

Si richiama, a tal proposito, anche la definizione di sito potenzialmente contaminato del decreto legislativo.152/06 che all’art.240 comma 1, lettera d) a mente del quale per sito potenzialmente contaminato si intende un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);”

Per questo il dipartimento regionale specifica l'assenza di competenza per disporre porvvedimento amministrativi affinchè non venga richiuso il pacchetto stradale prima di eseguire i carotaggi e aggiunge:

"Al contempo si chiede a Tua quale soggetto titolare dell’intervento, di volere dare corso – con la solerzia che il caso impone - alle disposizioni normative riferite al rinvenimento nel sito in oggetto di eventuali rifiuti interrati, significando che a valle della rimozione degli stessi dovranno essere eseguite le indagini preliminari ai sensi degli art. 242, comma 2, e 245, comma 2, volte ad accertare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali.

Nel caso di accertato superamento della concentrazione soglia di contaminazione - anche di un solo parametro - TUA potrà dare corso all’iter per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V del decreto legislativo 152/2006 e, significando che al fine di definire l’estensione del “sito” si rimanda a quanto definito dall’art. 240, comma 1 lettera a), cioè “l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”.