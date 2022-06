Dalla Regione a disposizione 5,7 milioni di euro per il piano di educazione dei bambini da 0 a 6 anni

L'assessore regionale Pietro Quaresimale ha incontrato ieri 15 giugno il ministro dell'istruzione per fare il punto sullo stato di attuazione del Pnrr nel settore scuola, educazione e formazione. La Regione Abruzzo ha presentato i vari provvedimenti riguardanti il settore dell'istruzione e l'uso dei fondi del Piano nazionale che andranno ad incidere sulla riforma degli istituti tecnici professionali, riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, piano per gli asili nido e suole infanzia, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, riforma del sistema dell'orientamento, riforma degli Istituti tecnici superiori (Its).

Quaresimale ha anche fatto sapere che ammontano a 5,7 milioni di euro le risorse destinate nel 2022 per l'attuazione del Piano di educazione e istruzione per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni, dopo che la giunta su sua proposta, ha approvato il piano:

"Consideriamo il Piano educativo relativo alla fascia d'età 0-6 anni centrale per la programmazione delle politiche educative e d'istruzione. L'ampiezza degli interventi previsti nel Piano testimonia la volontà di intervenire in tutti i settori del sistema educativo tenendo a mente le esigenze delle famiglie abruzzesi: dall'ampliamento dei servizi educativi alla riduzione delle rette a carico delle famiglie, dagli interventi a favore delle scuole dell'infanzia alla creazione di nuove sezioni Primavera".

In tutto le risorse impegnate per il triennio 2021/2023 sono pari a 19 milioni di euro come spiega Quaresimale, che parla di una sfida importante per portare i progetti a compimento:

"Il Piano regionale 2022 0-6 anni guarda naturalmente anche al personale docente che quotidianamente garantisce servizio sul territorio. In questo senso, una parte delle risorse è destinata alla formazione continua e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. Peraltro il Piano è destinato ad entrare in pianta stabile nella programmazione dei fondi europei 2021-2027 avendo previsto tale l'attività nell'obiettivo specifico che vuole migliorare i servizi, prevedere un accesso paritario agli stessi e ridurre i costi di accesso".