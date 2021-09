La Regione stanzia 1 milione di euro per i contratti di apprendistato

La Regione Abruzzo ha stanziato un milione di euro di nuove risorse per per rifinanziare i contratti di apprendistato professionalizzante che sono rimasti fermi a causa dell'esaurimento dei fondi. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, commentando la variazione di bilancio disposta dalla giunta regionale.

I fondi saranno destinati alle istanze rimaste inevase dopo l'ultimo bando:

"La previsione di nuove risorse finanziarie viene incontro alle aziende abruzzesi che hanno previsto contratti di apprendistato che erano fermi per mancanza della quota di finanziamento che spetta alla Regione. Con le due variazioni di bilancio che hanno permesso il reperimento di ulteriori risorse per un milione di euro riusciremo a finanziarie tutte le istanze inserite in graduatoria rimaste inevase"

Ora, fa sapere Quaresimale, si sta lavorando per arrivare ad una piattaforma informatica in grado di gestire la misura, ricordando che l'apprendistato professionalizzante assicura una formazione esterna che permette ai lavoratori di rimanere o rientrare nel mercato del lavoro con competenze richieste dal mercato stesso.

"E questo è da considerare un passaggio importante in grado di superare quella che rappresenta la criticità principale che attualmente si registra nel mercato del lavoro, e cioè il disallineamento tra domanda e offerta a causa proprio della scarsa qualificazione della forza lavoro".