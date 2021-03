Dalla Regione 4,6 milioni di euro per la lotta all'erosione delle coste: fondi anche per Pescara e Montesilvano

Il sottosegretario alla presidenza della Regione De Annuntiis ha annunciato lo stanziamento, da parte della giunta regionale, di 4,652 milioni di euro destinati ad interventi per la difesa della costa dal problema dell'erosione. Si tratta di sondi reperiti grazie all'accreditamento del Fuse sulla contabilità speciale della Regione, somme che saranno impiegate entro il 6 aprile 2022.

Nonostante la pandemia, sottolinea il sottosegretario, la Regione dimostra la vicinanza alla cittadinanza anche per tutte le altre problematiche extra pandemia, per dare risposte al territorio ed alle sue esigenze. Fra gli interventi finanziati, a Pescara 52.049 euro per la riparazione delle scogliere del litorale nord, mentre a Montesilvano 200 mila euro per la riparazione delle scogliere sud.

L'obiettivo è contrastare l'avanzamento dell'erosione che continua a cancellare spazi di spiaggia ai danni degli stabilimenti balneari, oltre a contenere i danni relativi alle mareggiate.