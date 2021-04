Dalla Regione Abruzzo 1 milione di euro per sistemare le strade in vista del passaggio del Giro d'Italia 2021

Lo ha fatto sapere il capogruppo della Lega in consiglio regionale D'Incecco, primo firmatario anche dell'emendamento per lo stanziamento di fondi

La Regione Abruzzo ha stanziato 1 milione di euro per la sistemazione delle strade dove transiterà il prossimo Giro d'Italia che arriverà in Abruzzo fra il 14 e 17 maggio. Lo ha fatto sapere il capogruppo regionale della Lega D'Incecco e primo formatario dell'emendamento che ha permesso di mettere a disposizione i fondi, come contributi straordinari per i comuni e le province interessate dal passaggio della carovana rosa ed arriveranno entro sette giorni dall'entrata in vigore della misura.

Tre le tappe che interesseranno l'Abruzzo:

venerdì 14 maggio settima tappa: Notaresco-Termoli

domenica 16 maggio nona tappa Castel di Sangro – Campo Felice

lunedì 17 maggio decima tappa L’Aquila-Foligno

Ricordiamo che in provincia di Pescara, il Giro d'Italia transiterà a Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Spoltore.