Anche la Regione Abruzzo protagonista della fiera Ttg degli operatori turistici di Rimini

Anche la Regione Abruzzo sarà protagonista della prossima fiera nazionale b2b Ttg travel experience, dedicata agli operatori turistici e alla promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, in programma da domani, mercoledì 13, a venerdì 15 ottobre. L'evento si terrà nel polo fieristico di Rimini con 9 arene e oltre 200 eventi dedicati al tema della fiducia, su quattro temi come people, nature, future e life.

La Regione e le camere di commercio delle quattro province saranno presenti insieme per la prima volta in un unico spazio espositivo con una superficie di 108 metri quadrati allestiti all’interno del padiglione C3 stand 115-126, saranno quindi ospitati numerosi co-espositori selezionati insieme al sistema camerale tra i quali 6 DMC, 2 consorzi turistici ed altri operatori del settore in forma singola ed associata, offrendo postazioni personalizzate dove gestire in comodità ed autonomia gli appuntamenti durante i tre giorni di lavori. Presenti inoltre i rappresentanti del parco della Maiella.

L'Abruzzo punterà sull'immagine del turismo su due ruote, attivo e sostenibile grazie a centinaia di chilometri di piste ciclabili, percorsi Mtb e circuiti downhill, oltre a numerosi itinerari su strada disegnati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. Spazio ovviamente ai prodotti turistici tradizionale come il mare e le sue 13 bandiere blu del 2021, località lacustri, montagna e stagione invernale.

I visitatori potranno vedere dei video promozionali proposti a ciclo continuo sulle pareti dello stand e su appositi monitor installati all’interno; immagini e filmati suggestivi riguardanti le principali peculiarità ed attrazioni turistiche regionali, dai borghi storici alle attività outdoor, dalle eccellenze enogastronomiche ai luoghi dello spirito e dell’arte di cinematografica bellezza, fino alla natura incontaminata, con un terzo del territorio vincolato da aree protette.