La Regione lancia "Abruzzo Prossimo", il programma di investimenti sui fondi Ue pari a 2,2 miliardi di euro

Un maxi piano da 2,2 miliardi di euro, di fondi europei, che arriveranno all'Abruzzo fra il 2021 e 2027. Si chiama "Abruzzo Prossimo" ed è stato presentato questa mattina dal presidente Marsilio nel corso di un webinar dedicato all'argomento. Il piano coinvolgerà 700 soggetti partenariali, e la cifra è la risultnante dei finanziamenti europei dedicati allo sviluppo regionale, sociale, alla pesca e allo sviluppo rurale (Fesr, Fse+; Feamp e Feasr); dei finanziamenti nazionali rivolti allo sviluppo e coesione (Fsc, Poc); e dei finanziamenti derivanti da risorse premiali connesse all'accordo Provenzano del precedente Governo. Una strategia, ha spiegato Marsilio, basata su cinque "i "partendo dall'inovazione di processo, con una cabina di pilotaggio interna all'Ente per rendere coordinati e coerenti tutti gli interventi evitando sovrapposizioni.

Quattro gli assi portanti degli assi d'intervento:

Digitalizzare per competere

Infrastrutturare l'Abruzzo cerniera dell'Adriatico

Tutelare il territorio per centrare la transizione

Includere per contrastare le fragilità.

Un tema trasversale sarà quello di riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso, per dare centralità alle aree inerne e valorizzare i sistemi urbani. Fondamentali saranno la Zes, le infrastrutture dei trasporti e la macro regione Adriatica, le fonti rinnovabili fino al turismo sostenibile. E investimenti per evitare la fuga di cervelli, con l'alta formazione e le politiche di sostengo alle famiglie per evitare lo spopolamento delle aree interne.

Saranno infine 37 gli obiettivi contenuti nelle quattro aree strategiche e nel tema trasversale da finanziare, attuando così il modello di sviluppo abruzzese fino al 2027.