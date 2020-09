In Abruzzo vincono i Sì con il 73%, Vacca: "Ora modificare la legge elettorale"

Gianluca Vacca, capogruppo della commissione cultura e istruzione alla camera dei deputati, commenta la grande vittoria dei Sì in Abruzzo, che si sono attestati sul 73% al referendum per il taglio dei parlamentari. Queste le parole dell'esponente del Movimento 5 Stelle:

"L'Abruzzo ha visto una grande affluenza di cittadini che si sono recati alle urne, nonostante non fossero presenti altre competizioni elettorali regionali, e registra una percentuale che si attesta al di sopra della media nazionale (circa il 70% ) arrivando a ben il 73% di Sì. Adesso non bisogna perdere tempo: è il momento di andare avanti".

Per Vacca va modificata la legge elettorale "per dare all’Italia finalmente una norma che rispetti i principi costituzionali e che tenga come punto cardine la scelta democratica di ogni singolo rappresentante in Parlamento", e si devono "tagliare gli stipendi di tutti i parlamentari".