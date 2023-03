Via alla raccolta firme per il referendum sulla sede della Regione nell'area di risulta, Costantini (Azione): "Servono spazi non cemento"

C'è il sì del collegio dei garanti del Comune di Pescara e dunque il referendum per far sì che siano i cittadini a dire se vogliono o no la sede unica della Regione nell'area di risulta inizia a prendere corpo: si parte con la raccolta firme.

A promuoverlo è il consigliere comunale di Azione Carlo Costantini che domani sabato 18 marzo alla presenza di tutti coloro che sostengono l'iniziativa e cioè comitati, cittadini, ma anche altri consiglieri comunali, illustrerà i dettagli delle azioni future che si intendono mettere in campo per far sì che alle urne ci si arrivi oltre che per discutere, spiega a IlPescara, delle alternative sul dove il nuovo palazzo dovrebbe sorgere.

L'annuncio di voler promuovere il referendum Costantini, che fu anche il promotore di quello con cui si è decretata la nascita della Nuova Pescara verso la quale, sottolinea, “è il momento di guardare”, lo aveva fatto a novembre. Con il sì del collegio l'iniziativa entra nel vivo e lo fa quindi proprio nell'ottica della nuova città.

La scelta di costruirlo nell'area di risulta è per lui infausta sia perché non guarderebbe alla nuova grande città, sia perché “Pescara è una delle prime città in Italia in termini di densità abitativa. Abbiamo un problema drammatico di spazi tant'è che le opere del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) proponiamo di farle nei giardini condominiali”, aggiunge con un certo sarcasmo riferendosi alle battaglie che portano avanti sia i residenti di via della Fornace Bizzarri che la prima l'hanno vinta davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale) che quelli di via 8 marzo che in un comitato dovrebbero costituirsi a breve. Il problema di Pescara – conclude – non è quello di riempirla di altro cemento, ma il contrario e di farlo nell'ottica di una città nuova. Si tratta di ragionare sulle scelte che riguardano il futuro”.

Questi i quesiti proposti per il referendum e annunciati a novembre: