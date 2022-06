Affluenza al voto: nel pescarese alle 12 alle urne per il referendum il 5,12% dei cittadini, per le comunali sono il 17,25%

L'AFFLUENZA AL VOTO PER IL REFERENDUM ALLE ORE 12

Solo il 6,64% degli aventi diritto alle 12 di oggi si è recata alle urne per votare i cinque referendum. Questo, al momento, il dato abruzzese con la provincia di Pescara dove la percentuale scende al 5,12%. E' Villa Celiera, sul territorio, quella che per i quesiti referendari ha fatto registrare il maggior numero di votanti: il 22,29%, fanalino di coda Serramonacesca con il 2,03%. La maggiore affluenza si è per ora registrata nella provincia dell'Aquila con l'8,87 degli aventi diritto che per i referendum si sono recati alle urne. Segue Chieti con il 7,02% e Teramo con il 4,83%. Un dato perfettamente in linea con quello nazionale, dove alle 12 di oggi a votare è andato il 6,69% degli aventi diritto con il dato riferito a 7.855 Comuni su 7.903

L'AFFLUENZA AL VOTO PER LE COMUNALI ALLE ORE 12

Per quanto riguarda le comunali alle 12 di oggi in Abruzzo l'affluenza è stata del 17,39% con Pescara dove nei cinque Comuni al voto si è registrata una percentuale di votanti del 17,25%. Anche in questo caso la prima rilevazione parla di una maggiore affluenza a Villa Celiera (25,67%) seguita da Alanno (21,29%), Scafa (21,43%), Brittoli (21,43%) e il Comune più grande per cui oggi si rinnova il sindaco, Spoltore, che al momento ha visto il 15,20% degli aventi diritto recarsi alle urne. Tra le province abruzzesi la percentuale più alta si registra a L'Aquila dove il dato è pari al 18.31%. Segue Chieti con il 16,63%, quindi Pescara e infine la provincia di Teramo con il 16,61%.

Anche in questo caso il dato è in linea con la rilevazione delle 12 fatta a livello nazionale. In 811 degli 818 Comuni chiamati al voto si è registrata un'affluenza del 17,81%.

Sia per i referendum che per le elezioni comunali le urne resteranno aperte fino alle 23.