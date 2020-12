Inquinamento da mascherine, progetto di legge della Regione per il recupero con contenitori per la raccolta differenziata

Contrastare l’inquinamento dovuto dalla dispersione in ambiente dei dispositivi monouso di protezione, le mascherine, il quale utilizzo si è reso necessario a seguito dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Questo l'obiettivo del progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Marcovecchio, Montepara, La Porta (Lega Salvini Abruzzo) approvato a maggioranza.

La Regione Abruzzo promuove l’utilizzo di idonei contenitori per la raccolta differenziata delle mascherine monouso nelle sedi istituzionali regionali e nei luoghi di lavoro del Consiglio e della Giunta regionale.

Previste l'erogazione di contributi ai Comuni finalizzati alla diffusione sul rispettivo territorio della raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso, la promozione di una campagna di sensibilizzazione per i cittadini della regione Abruzzo al fine di separare i dispositivi di protezione monouso dal rifiuto indifferenziato e la promozione della realizzazione di un impianto pubblico di smaltimento per il riciclaggio dei dispositivi.

La tipologia dei dispositivi di protezione monouso oggetto di conferimento negli appositi contenitori sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente struttura regionale. I Comuni utilizzano i contributi regionali erogati per l’acquisto e il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso nei rispettivi uffici comunali nonché in prossimità dell’uscita dei luoghi del rispettivo territorio dove ritengono vi sia maggiore flusso di persone.