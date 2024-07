Di Pillo (Pettinari sindaco): "Inefficaci e disorientanti i protocolli per il recupero animali, se ne definisca uno standard"

Il consigliere comunale racconta l'esperienza fatta in prima persona per cercare di soccorrere un cane in difficoltà, ma avrebbe passato ore a passare con gli entri preposti in un turbinio di rimpallo di competenze e responsabilità. "Non c'è un ufficio preposto alla raccolta delle segnalazioni", aggiunge rilanciando la proposta avanzata in campagna elettorale per un'assistenza h24