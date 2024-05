In quaranta al centro per l'impiego in occasione del Recruiting day per il settore turistico-ricettivo

“Con il recruiting day abbiamo dato un’altra preziosa occasione a quanti cercano lavoro, di incontrare direttamente i responsabili delle aziende per farsi conoscere. È questa una buona pratica per valorizzare le professioni tipiche legate alla stagione estiva che offre diverse possibilità di occupazione”.

Così l'assessore regionale alle Attività produttive e lavoro Tiziana Magnacca che questo pomeriggio ha accolto i candidati in cerca di lavoro nella giornata organizzata presso il Centro per l'impiego di Pescara per conto del Consorzio turistico città di Francavilla al mare. Una quarantina le persone che hanno partecipato e avuto modo di parlare direttamente con i datori di lavoro nel settore della ristorazione, dell'accoglienza e della balneazione. Un'opportunità di contatto diretto che può dunque trasformarsi in un contratto di lavoro.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un appuntamento quello organizzato che segue quelli organizzati l'autunno scorso dallo stesso Cpi quando a settembre si tenne il Recruiting day per la Fater Group e a novembre quello per la società 3G.

“Se da un lato si offrono opportunità di lavoro ai giovani e ai disoccupati – aggiunge Magnacca - dall’altro il coinvolgimento del Cpi quali facilitatori dell’incrocio domanda-offerta è la testimonianza di una ritrovata credibilità dei Centri stessi presso le aziende private, alla continua ricerca di personale specializzato. La nostra idea di Centro per l’impiego – conclude - si rivolge sia ai cittadini nella fase dell’erogazione dei servizi di base, sia alle imprese per il supporto necessario e competente nel campo della ricerca di personale”.