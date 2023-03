Via Lago di Bracciano e via Lago di Bolsena avranno la rete fognaria, la soddisfazione del Movimento 5 Stelle

Soddisfatto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola per l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, dell'intervento che vedrà la realizzazione della rete fognaria in via Lago di Bracciano e in via Lago di Bolsena. Interventi previsti nel sub-emendamento con cui sono stati stanziati 2milioni e 450mila euro per il rifacimento degli asfalti e, appunto, interventi di manutenzione comprese le due reti fognarie.

“Da oltre un anno e mezzo portiamo avanti questa richiesta – afferma rivendicando l'aver portato in aula il tema - a tutela di una di quelle zone della nostra città che, ancora oggi nel 2023, incredibilmente non dispone di un servizio essenziale e primario come la rete fognaria comunale. Con l'inserimento della nostra richiesta nella programmazione dei prossimi interventi dell'amministrazione - finalmente si pone rimedio ad una situazione annosa, stanziando le somme necessarie a realizzare finalmente un intervento non più procrastinabile”.

Un problema che, ricorda Sola, era stato segnalato già nel 2021 nel corso di un consiglio comunale straordinario sull'emergenza idrica. “Oggi finalmente, dopo le interlocuzioni dei mesi scorsi con il settore lavori pubblici e con la dirigenza dell'Aca - conclude Sola - si gettano le basi per quello che speriamo sia il primo passo verso una pianificazione complessiva e organica anche nel resto della città. Ringrazio il collega Massimo Pastore, presidente della commissione lavoro pubblici, che ha saputo recepire la rilevanza del problema e tradurla in una volontà politica condivisa e trasversale”.