Cremonese: "Un contest per selezionare e portare sul palco dell'Rds Summer Festival gli artisti locali"

Ci sarà un contest per decidere quali saranno gli artisti locali ed emergenti che saliranno sul palco dell'Rds Summer Festival che il 28 e il 29 giugno farà tappa a Pescara. Che sarebbero stati protagonisti l'assessore comunale ai Grandi eventi Alfredo Cremonese lo aveva annunciato ad aprile, ma ora, con li line-up degli artisti resa nota e la certezza del primo nome che sarà nella tappa dello Stadio del Mare, lo conferma annunciando che la selezione sarà aperta a tutti e che, come d'accordo con l'organizzazione, intorno al 15 maggio dovrebbe essere pubblicato il link per iscriversi e provare a prendere un posto sul palco di uno degli eventi musicali più importanti dell'estate.

“Diamo la concreta possibilità a chiunque di mettersi in gioco ed essere protagonisti in una vetrina di questo livello – rimarca Cremonese -. Ci siamo organizzati per tempo perché la città potesse ospitare un evento simile e la risonanza, già solo con l'annuncio dato da Rds, è di grandissima portata”.

“Abbiamo tutti saputo della presenza di Mr Rain – conclude – e ho già ricevuto tantissime telefonate di ringraziamento per l'obiettivo centrato”. Per lui, insomma, la miglior conclusione di mandato in vista delle elezioni di giugno, mentre si attende quali saranno degli artisti annunciati, quelli che saranno a Pescara a fine giugno.