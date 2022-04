Rastrelliere davanti alla frase di Pasolini su Pescara, Di Iacovo: "Spregio verso la cultura"

Il consigliere comunale del Pd Giovanni Di Iacovo, ex vice sindaco e assessore alla cultura, denuncia l'offuscamento della scritta che, sul lungomare Matteotti, celebra ciò che disse della nostra città il grande scrittore Pier Paolo Pasolini: "A Pescara - scrive l'esponente Dem su Facebook - è ormai talmente palese il disinteresse e lo spregio verso la cultura che hanno messo delle rastrelliere davanti alla frase di Pasolini su Pescara realizzata da uno street artist internazionale". A corredo, il consigliere comunale pubblica una fotografia di Massimo Palladini che testimonia la sua sdegnata segnalazione.

Poi Di Iacovo ricorda che "per i quarant'anni dalla morte di Pasolini, da assessore feci realizzare all'interno del mio programma di Street Art (che iniziò con Millo) un murale sul lungomare nord dove riportavamo la frase di Pasolini su Pescara: "Pescara è splendida, è l’unico caso di città, di vera e propria città, che esista totalmente in quanto città balneare. I pescaresi ne sono fieri". L'opera fu realizzata dallo street artist Smake con la collaborazione del Collettivo Pepe e per tutto il lavoro devo ringraziare anche il consigliere Piero Giampietro".

Adesso, tuttavia, le cose sono cambiate, e a quanto pare in peggio: "Oggi questo lavoro viene offeso da rastrelliere a cavolo piazzate davanti alla scritta", denuncia Di Iacovo. "La mancanza di rispetto e di interesse per la cultura in questa città sta diventando davvero vergognosa. Non se lo meritano le tantissime persone che amano e vivono la cultura e devono sopportare questo ennesimo sfregio alla nostra città", conclude l'ex vice sindaco di Pescara, auspicando che si possa trovare una soluzione per dare nuovamente importanza a quella scritta, così significativa e prestigiosa, magari spostando in un altro punto le rastrelliere per le biciclette.