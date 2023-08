Rassicurazioni all'amministrazione Masci dalla Regione sul futuro delle Naiadi: "Piena sintonia, ci sono soluzioni per il breve e per il lungo periodo"

Regione e Comune di Pescara sono in piena sintonia per arrivare a una soluzione a breve e lungo termine per la gestione delle Naiadi, un patrimonio importante della città non solo sportivo che dev'essere preservato e rilanciato. A dirlo il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, a seguito delle notizie riguardanti lo slittamento fino al 18 settembre del bando per la gestione, fino ad ora andato deserto. Masci e Antonelli hanno avuto dei colloqui sulla questione con il presidente Marco Marsilio e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli.

"Va ricordato che Le Najadi hanno una valenza sociale e culturale, oltre quella prettamente sportiva e agonistica. Le piscine garantiscono la pratica natatoria e l’apprendimento delle varie discipline a tutte le fasce di età, e con

un importante bacino di utenza. Si consideri anche che qui è nato il festival internazionale del jazz, che il parco è stato la cornice di eventi di altissimo profilo con concerti che hanno segnato un’epoca e di cui c’è vasta eco sulla stampa, e che gli impianti sportivi hanno ospitato manifestazioni internazionali di nuoto e pallanuoto.

Proprio qui Federica Pellegrini nel 2009 ai XVI Giochi del Mediterraneo conquistò la medaglia d’oro nei 400 stile libero segnando il record mondiale di specialità. Questo patrimonio non solo va preservato nella memoria, ma alle Najadi va garantita la tranquillità gestionale, a salvaguardia degli atleti e delle famiglie. Abbiamo avuto rassicurazioni che la Regione Abruzzo si sta muovendo con gli stessi obiettivi. Il Comune è pronto a fare la sua parte"

Ricordiamo che sulla questione erano arrivate forti critiche dal centrosinistra comunale, regionale e dal parlamentare ed ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che avevano attribuito gran parte delle responsabilità per la mancanza di offerte proprio all'operato del governo regionale e cittadino.