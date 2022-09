Un successo la rassegna "Spoltore cinema sotto le stelle": il prossimo anno ci sarà una seconda edizione

Un successo la prima edizione della manifestazione "Spoltore Cinema sotto le stelle" è stata un successo tanto da far annunciare al sindaco Chiara Trulli una seconda edizione per la prossima estate. Il primo cittadino ha tracciato un bilancio dell'iniziativa curata dal critico cinematografico Davide Desiderio e dall'associazione Comunicazione ed Immagine, guidata dal presidente Davide Di Nisio che ha visto la proiezione all'aperto di diversi film, da quelli per bambini fino a quelli più impegnativi (i Disneyani "Luca" ed "Encanto", la commedia "Belli Ciao", "La Volpe e la Bambina", "Ennio" e "L'Arminuta") nelle varie frazioni e contrade di Spoltore: Questa prima edizione ha portato due film a Caprara, e poi uno ciascuno per Santa Teresa, Villa Raspa, Villa Santa Maria, Cavaticchi e il capoluogo.

"La scelta di portare i cinema nelle frazioni e nei borghi si è rivelata vincente ed è nata dalla voglia di portare intrattenimento in ogni parte del nostro territorio. Tutti gli appuntamenti hanno avuto una invidiabile risposta dal pubblico e siamo sicuri che per tanti si è trattato del primo vero ritorno al cinema, dopo le difficoltà legate alla pandemia. C'è voglia di stare all'aperto e riappropriarsi degli spazi pubblici". L'assessore Roberta Rullo ha aggiunto:

"Pensiamo già alla seconda edizione, il prossimo anno. L'idea è confermare la formula con spettacoli in tutti i borghi, magari aumentando anche il numero di serate. Ogni film è stato seguito da un momento di dibattito guidato da Desiderio. Vogliamo proseguire sulla stessa strada anche sotto questo punto di vista, e portare attori e professionalità del mondo del cinema a confrontarsi direttamente con il pubblico nelle nostre piazze".

Nella serata conclusiva con la proiezione de "L'Arminuta" era presente la coprotagonista Carlotta De Leonardis, giovanissima attrice di Spoltore che ha ricevuto un omaggio floreale dall'amministrazione comunale e ha parlato dei suoi impegni futuri prima dell'inizio del film. Al termine della proiezione, Desiderio le ha strappato una promessa: "Se diventerà ancora più brava e famosa, mi farà fare un film con lei protagonista e lo gireremo a Spoltore"