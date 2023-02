Su RaiNews24 un servizio sulle case confiscate alla criminalità e destinate a persone senza fissa dimora [VIDEO]

Pescara protagonista di un servizio di RaiNew24 riguardante il progetto Abitare i luoghi" che prevede l'inserimento e il collocamento di persona senza fissa dimora all'interno di immobili ed appartamenti confiscati dalla criminalità- Nel servizio, ripreso sui social dal sindaco Carlo Masci, lo stesso primo cittadino assieme alla responsabile della programmazione sociale del Comune Roberta Pellegrino, ha spiegato che dal 2020 questo progetto vede l'inserimento e la collocazione in abitazioni confiscate alla criminalità e in disponibilità dell'ente comunale. Non si tratta di dormitori, ma di vere e proprie case dove le persone inserite possono vivere e muoversi liberamente, e che sono costantemente seguite dai servizi sociali comunali. Masci ha commentato:

"Questo è il servizio andato in onda oggi su Rainews 24 sulle soluzioni adottate dal Comune di Pescara per mettere a disposizione delle persone senza fissa dimora gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, in modo da permettere loro di recuperare una vita normale. Pescara guarda sempre avanti, tende una mano a chi ha bisogno, non lascia indietro nessuno."

La Pellegrino ha spiegato anche che si sta attivando uno sportello h24 per le emergenze sociali, attivo costantemente e dove è possibile richiedere assistenza tramite un centralino. Nel servizio è contenuta anche la testimonianza di una donna senza fissa dimora che è ospitata in uno degli alloggi: